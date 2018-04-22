Amcasının oğlunu sırtından vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde T.Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldu amcasının oğlu Ayhan Öztürk'ü (55) tabancayla sırtından vurarak yaraladı. Olay, öğle saatlerinde Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Ayhan Öztürk ile amcasının oğlu T.Ö. arasında bahçede, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. T.Ö. tabancasını çıkararak ateş açtı. Ayhan Öztürk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Arkadaşları tarafından Gümüşova Hastanesi'ne götürülen Ayhan Öztürk, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, T.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum