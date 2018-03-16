HABER

Amedspor başkanlarına beraat 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

AMED Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ve eski Başkan Ali Karakaş, 'Terör örgütü propagandası yapma' iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AMED Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ve eski Başkan Ali Karakaş, 'Terör örgütü propagandası yapma' iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davanın ilk duruşmasında beraat etti.
Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ve eski Başkan Ali Karakaş hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava başladı. Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Edemen ve Karakaş ile avukatları katıldı. Duruşmada savunmaları alınan Nurullah Edemen ve Ali Karakaş, haklarındaki suçlamayı kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti. Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, suçun kanuni unsurlarının oluşmadığını belirterek, sanıkların beraatlerine karar verilmesini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Nurullah Edemen ve Ali Karakaş hakkında beraat kararı verdi.
İDDİANAME
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Twitter üzerinden 'terör örgütünü övücü, destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptığı' tespit edilen @Amedsporsk isimli hesabın yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, Türkiye Kupası'nda 31 Ocak 2016 tarihinde, Bursa'da oynanan Bursaspor-Amedspor maçından sonra @AmedsporFK adlı kullanıcı hesabından terör örgütünü övücü paylaşımlar yapıldığı ifade edilirken, kulüp binası ve müştemilatında yapılan aramada terör örgütünü övücü müzikler ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait resim dosyalarının bulunduğu kaydedildi. Edemen ve Karakaş, iddianameye yansıyan ifadelerinde, suç konusu paylaşımı yapan sosyal medya hesaplarının Amedspor ile ilgisi olmadığını, paylaşımı kimin yaptığını bilmediklerini ve bu tür paylaşımlara resmi Twitter hesabından tepki gösterdiklerini söyledi.

Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştüIrak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.