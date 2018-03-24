Amerikalı aile tatil için gittikleri Meksika’da ölü bulundu

ABD vatandaşı 4 kişilik aile, tatil için gittikleri Meksika’da kiraladıkları bir apartman dairesinde ölü bulundu.
Amerikan vatandaşı oldukları açıklanan 4 kişilik Sharp ailesi yıllık izinlerini geçirmek üzere gittikleri Meksika’nın Tulum kentinde kaldıkları apartman dairesinde ölü bulundu. Cesetlerin, Kevin Sharp (41), eşi Amy Sharp (38), çocukları Sterling (12) ve Adrianna’ya (7) ait oldukları belirtildi. Akrabaları, ailenin 15 Mart’ta Meksika’nın Tulum kentine güvenli bir şekilde ulaştığını, ancak o zamandan beri aileden haber alamadıklarını açıkladı. Bunun üzerine akrabaların ABD polisine durumu bildirilmesiyle ABD Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın talebi üzerine Meksika polisi kaldıkları apartmanı kontrol ettiğinde 4 kişinin cesediyle karşılaştıkları belirtti.
Missouri eyaleti Union County yetkilileri yaptığı açıklamada, Meksika makamlarının, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçerek 4 kişilik Sharp ailesinin cenazelerinin ABD makamlarına teslim edileceğini ve Meksika polisiyle iş birliği çerçevesinde soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceğini açıkladı.
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