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Amsterdam’da tur otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yoldan çıkarak ağaca çarpan tur otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.Başkent Amsterdam’da İsveç’ten gelen bir tur otobüsü yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yoldan çıkarak ağaca çarpan tur otobüsündeki 3 yolcu yaralandı.
Başkent Amsterdam’da İsveç’ten gelen bir tur otobüsü yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otobüste bulunan 42 yolcudan 3’ü yaralandı. Yolcuların güvenli yerlere götürüldüğü aktarılırken, kazanın sebebinin bilinmediği belirtildi. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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