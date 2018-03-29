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Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 06:23 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aracın ön koltuğunda annesinin kucağında oturan 4 yaşındaki Furkan Tülek, hava yastığının boynunu kırması sonucu hayatını kaybetti.

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Süleyman Tülek (38) idaresindeki 09 F 4343 plakalı otomobil ile Nurlan Jafarli (23) idaresindeki 09 HD 300 plakalı otomobil İstiklal Mahallesi Evranlı Mezarlığı kavşağında çarpıştı. Kazada Süleyman Tülek, eşi Münevver ve oğulları Furkan yaralandı.

Yeni Asır'ın haberine göre, çevredeki esnafın ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında ön koltukta annesinin kucağında oturan Furkan'ın çarpışmanın etkisiyle açılan hava yastığına çarparak boynunun kırıldığı öğrenildi. Küçük Furkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan Nurlan Jafarli'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. "Arkadaşlarımın kaza yaptığı bilgisini aldım, yetişmek için hızlı gidiyordum" ifadesini verdiği iddia edilen Azeri sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli trafik kazası hava yastığı

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