HABER

Ana yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobile, başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Ana yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı: 4 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobile, başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Aydın- İzmir yolu Hürriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Nadi Gahşi'nin kullandığı 26 SF 014 plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Ali Osman Ünal yönetimindeki 09 UL 252 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde hasar meydana geldi. Kazada sürücüler Nadi Gahşi, Ali Osman Ünal ile otomobillerde bulunan Mehmet Adam ve İsmail Demircan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ana yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı: 4 yaralıAna yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı: 4 yaralıAna yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı: 4 yaralıAna yola kontrolsüz çıkan otomobile çarptı: 4 yaralı

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Kazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılar (2)Kazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılar (2)
Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralıAydın'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.