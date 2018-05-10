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Ana yolda koşturan 2 at, trafiği birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

BURSA'da başı boş 2 at, trafiği birbirine kattı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da başı boş 2 at, trafiği birbirine kattı. Atların kilometrelerce yolda koşmaları, kameralara yansıdı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde, nereden kaçtığı bilinmeyen 2 at, trafiği birbirine kattı. Kilometrelerce sağ şeritte koşturan 2 at, daha sonra sol şeritte koşmaya devam etti. Araç sürücüleri korna çalarak atlara engel olmaya çalıştı. Ancak sahipsiz 2 at yarışırcasına koşmaya devam etti. Bu anlar, kameralar tarafından görüntülendi. Atlar daha sonra gözden kayboldu.

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