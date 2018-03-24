Anadolu Farm 8 ayda 4 bin 500 kişiden 90 milyon toplamış

Oktay ENSARİ - Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇKAYSERİ,(DHA) Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, 8 aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladıkları belirlenen Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş 'nin çiftlik kurup canlı hayvan alma yerine çeşitli illerde 20 arsa ve arazi satın aldığı ortayla çıktı. Şirket yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25) ve 2 şube müdürü tutuklanırken, ''Anadolu Farm'' sitesi kapatıldı.

işlettiği 6 resturant ile satın aldıkları arazilerin tapularına ve araçlarına el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Çiftlik Bant ve benzeri şirketlere yönelik olarak Ocak ayında soruşturma başlatıldı. Kayseri Merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında 5 Şubat'ta MASAK tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince (KOM) Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı. Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet mahallesinde 2 çiftlik kuracakları ilan etmelerine karşın, Kocasinan ilçesi barbaros Mahallesi Sümer Plazanın 12.katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri'de Tauk adlı 2, Tokat'ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri , yine Kayseri'de iki AVM'de Somunarası ve Şah mangal adıyla 6 resturant işlettikleri belirlendi. MASAK'ın suç duyurusu üzerine harekete geçen KOM ekipleri Ekolium şirketi yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan ve 2 şube müdürünü gözaltı aldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 zanlı Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme kararı ile zanlıların Sümer Plaza'daki işyerine, şüpheliler adına açılmış banka hesaplarına, adı geçen restaurantlara, üyelerden alınan paralarla satın alınmış 20 arazinin tapu kayıtlarına el konuldu. Anadolu Farm adlı site de kapatıldı.