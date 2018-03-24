HABER

Anadolu Farm, 8 ayda 90 milyon TL toplamış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

İNTERNET SİTESİNİN YÖNETİCİSİ DE GÖZALTINDA Kayseri'de, Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında internetteki Anadolu Farm adlı internet sitesinin yöneticisi İbrahim K.

İNTERNET SİTESİNİN YÖNETİCİSİ DE GÖZALTINDA
Kayseri'de, Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında internetteki Anadolu Farm adlı internet sitesinin yöneticisi İbrahim K. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim K., 'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe Bolu'dan 6 gol yedi sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.