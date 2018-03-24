Anadolu Farm, 8 ayda 90 milyon TL toplamış (2)

İNTERNET SİTESİNİN YÖNETİCİSİ DE GÖZALTINDA
Kayseri'de, Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında internetteki Anadolu Farm adlı internet sitesinin yöneticisi İbrahim K. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim K., 'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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