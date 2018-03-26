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Anadolu Farm’da iki kişi daha gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş.

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’da iki kişi daha gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma çalışanı E.K. ve Anadolu Farm isimli programın yazılımcısı ve yöneticisi R.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Haklarında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından iki kişi adliyeye sevk edildi.

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