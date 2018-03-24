Anadolu Farm’ın çalışanı 1 kişi daha gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm çalışanı 1 kişi daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma çalışanı İ.K.’yi gözaltına aldı. Geçtiğimiz günlerde de şirketin 3 yöneticisi, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmış; firmanın genel merkezi, şubeleri ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda firma ve şahısların adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konulmuştu.