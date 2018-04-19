'Anadolu Farm'ın muhasebecisine gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 'Anadolu Farm' ile ilgili çalışma yapan şirketin muhasebecisi Emre Kılıç gözaltına alındı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 'Anadolu Farm'ın yazılım çalışmasını yaptığı iddia edilen Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto, Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş.'de muhasebeci olarak çalışan Emre Kılıç gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Kılıç, götürüldüğü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Emre Kılıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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