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Anadolu Farm'ın yazılımcısı ve çalışanı adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 23:32 | Son Güncelleme

ANADOLU FARM OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T.

ANADOLU FARM OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. ve çalışan E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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