Anadolu Farm'ın yazılımcısı ve çalışanı adliyede (2)

ANADOLU FARM OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. ve çalışan E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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