Anadolu Farm'ın yazılımcısı ve çalışanı adliyede (2)

ANADOLU FARM OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T. ve çalışan E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.