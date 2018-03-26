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Anadolu Farm'ın yazılımcısı ve kadın çalışanı adliyeye gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ,DHA)Anadolu Farm'ın yazılımcısı ve kadın çalışanı adliyeye gönderildi Kayseri'de Çiftlik Bank ve benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ekolium Bilişime aralarında Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T'nin de bulunduğu 1'i kadın 2 kişi sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

Haber-Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ,DHA)Anadolu Farm'ın yazılımcısı ve kadın çalışanı adliyeye gönderildi Kayseri'de Çiftlik Bank ve benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ekolium Bilişime aralarında Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T'nin de bulunduğu 1'i kadın 2 kişi sorgusunun ardından adliyeye gönderildi. Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) Anadolu Farm'ın yazılım çalışmasını yaptığı iddia edilen Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş'de kadın çalışan E.K ve Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık muayenesi sonrası R.T kendini görüntüleyen gazetecilere neden gözaltına alındığı ile ilgili sorulan soruya Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum, gözaltına alan polislere sorun dedi. Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş'nin 8 ay içinde 4500 üyeden 90 Bin TL para topladığı ortaya çıktı. Anadolu Farm'a yönelik KOM tarafından yapılan operasyonlarda son 4 günde 4 zanlı tutuklanmıştı

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