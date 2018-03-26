Haber-Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ,DHA)Anadolu Farm'ın yazılımcısı ve kadın çalışanı adliyeye gönderildi Kayseri'de Çiftlik Bank ve benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ekolium Bilişime aralarında Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T'nin de bulunduğu 1'i kadın 2 kişi sorgusunun ardından adliyeye gönderildi. Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) Anadolu Farm'ın yazılım çalışmasını yaptığı iddia edilen Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş'de kadın çalışan E.K ve Anadolu Farm programının yazılımcı ve yöneticisi R.T sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık muayenesi sonrası R.T kendini görüntüleyen gazetecilere neden gözaltına alındığı ile ilgili sorulan soruya Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum, gözaltına alan polislere sorun dedi. Ekolium Bilişim Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi A.Ş'nin 8 ay içinde 4500 üyeden 90 Bin TL para topladığı ortaya çıktı. Anadolu Farm'a yönelik KOM tarafından yapılan operasyonlarda son 4 günde 4 zanlı tutuklanmıştı
Afrin'de patlama!
Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!
Başkasıyla kaçan karısına öyle bir ceza verdi ki...
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1 Pazar günü Dünya'ya düşebilir, Türkiye de riskli bölgeler arasında
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum