HABER

Anahtarı üzerinde unuttuğu otobüsü çalındı

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 20:24 | Son Güncelleme 10 saat önce

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, sürücüsünün temizlik yaptıktan sonra üzerinde anahtarını unuttuğu özel halk otobüsü çalındı. Sürücü, ticari taksi ile peşine düştüğü aracın önünü keserken, çalan kişi koşarak kaçtı.

Olay, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü terminalde temizledi. Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakarak çevrede dolaşmaya başladı. Bu sırada bir kişi aracı çalıştırarak çaldı. Otobüsün çalındığını gören Kazım Bozkurt, hemen bir taksiye binerek aracın peşine düştü. İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde aracı yakalayan şoför, taksiyle önünü kesti. Bu sırada direksiyondaki hırsız, hızla araçtan inerek koşarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kışlada taciz davası! Bir kere öptürsene diye başladı sonra...

Kışlada taciz davası! Bir kere öptürsene diye başladı sonra...

Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı

Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.