HABER

Anamur'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 20:07 | Son Güncelleme

AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Anamur'a şehit ateşi düştü

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.
Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Serdar Can Gökçe ve sağlık ekipleri, Akine Mahallesi'nde yaşayan aileye haber verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Bitlis'in Tatvan İlçesi'ndeki 10. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenilen şehidin yarın Anamur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Nusret’e ABD’den ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

Nusret’e ABD’den ağır eleştiri: Enayiler Sultanı

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Bitlis’te terör operasonu

Bitlis’te terör operasonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.