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Anamur'da 3 noktada orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda 3 farklı noktadaki henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anamur'da 3 noktada orman yangını

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda 3 farklı noktadaki henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Gerçebahşiş mahallesi, bu mahalleye bağlı Yenimahalle semti ve Pınarlar mevkiindeki ormanlık alandaki yangın nedeniyle seralar ve kullanılmayan bir ahır zarar gördü. Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangını söndürmek için 60 orman yangın ekibi, 15 arazöz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ile yaklaşık 150 vatandaşın seferber olduğunu söyledi. Kısmen kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

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Anamur'da 3 noktada orman yangınıAnamur'da 3 noktada orman yangınıAnamur'da 3 noktada orman yangınıAnamur'da 3 noktada orman yangını

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