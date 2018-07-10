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Anamur'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Anamur'da fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 05.30 sıralarında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, para karşılığında fuhuş yapan kadınlar ile fuhşa aracılık eden toplam 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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