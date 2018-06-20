Anamur'da korkutan sazlık yangını

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, çevrede oturanlara korku dolu anlar yaşattı

Yangın, ilçeye bağlı Ören Mahallesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alanda çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi Anamur İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arozöz müdahale etti. Rüzgarında da etkisi ile yangın kısa sürede Özgür Deniz Sitesi'nin önünde dökülen molozlara kadar gelmesi vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Yangın yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken çıkın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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