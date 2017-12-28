Anaokulunun tavan sıvası çöktü, 4 öğrenci yaralandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(MERSİN), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde eğitim veren Çeşmeli Anaokulu'nun tavan sıvasının çökmesi sonucunda 4 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmazken, okulda eğitime 2 gün ara verildi.
Olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Çeşmeli Anaokulu'nda meydana geldi. Öğrencilerin ders işlediği sırada 4 metrekarelik tavan sıvası çöktü. Sıva parçalarının altında kalan 4 öğrenci başından ve omuzundan yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silifke Kaymakamı ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Sabah meydana gelen olayda 4 öğrencimiz yaralanmıştır. Öğrencilerimizin tedavi altına alınmıştır. Şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anaokulunda 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Valimiz Ali İhsan Su'nun talimatı ile olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış bulunmaktadır" dedi. Yaralı 4 çocuğun tedavileri sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! FETÖ'nün ByLock tuzağıyla ilgili ilk tahliye kararı alındı
Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur
Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı
Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!
Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor
Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'
Onun araba tamircisi olduğuna kimse inanamıyor
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum