Anar Rızayev'in 80'inci yaşı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kutlandı

İSTANBUL, (DHA) - AZERBAYCAN Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in 80'inci yaşı İstanbul’da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Türk Edebiyatı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklerin ilki vakfın Sultanahmet’teki merkez binasında gerçekleştirildi. İmdat Avşar’ın yönettiği ilk panelde Dr. Pervin Nuraliyeva, Elçin Hüseyinbeyli, Yrd.Doç. Dr. Bahtiyar Aslan ve Günel Anarkızı farklı yönleriyle Anar’ı dinleyicilere anlattı. Programın ikinci bölümü ise İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’in oturum başkanlığını üstlendiği programa yazar Anar Rızayev onur konuğu olarak katıldı.

"RIZAYEV’İN ESERLERİNDE İNSANLARIN YAŞAMLARINDAN KESİTLER GÖRDÜM"

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalioğlu, "Ben Rızayev’in eserlerinin içine girip baktığımda her insanın yaşamından örnekleri görüyorum. Onun kurgu değil yaşayan hikayeler olduğunu, her an yaşanabileceği hissini veren satırlar olduğunu hissediyorum. Bu da zannediyorum edebiyatın en önemli özelliği en kıymetli yanı. Hayata dair olması, sizinle bütünleşmesi, içselleştirebilmeniz; değerli üstadımızda bu özellikler bütün güzellikleriyle en üstün değerleriyle var" dedi.