Anar Rızayev'in 80'inci yaşı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kutlandı

İSTANBUL, (DHA) - AZERBAYCAN Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in 80'inci yaşı İstanbul’da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Türk Edebiyatı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklerin ilki vakfın Sultanahmet’teki merkez binasında gerçekleştirildi. İmdat Avşar’ın yönettiği ilk panelde Dr. Pervin Nuraliyeva, Elçin Hüseyinbeyli, Yrd.Doç. Dr. Bahtiyar Aslan ve Günel Anarkızı farklı yönleriyle Anar’ı dinleyicilere anlattı. Programın ikinci bölümü ise İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’in oturum başkanlığını üstlendiği programa yazar Anar Rızayev onur konuğu olarak katıldı. "RIZAYEV’İN ESERLERİNDE İNSANLARIN YAŞAMLARINDAN KESİTLER GÖRDÜM" Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalioğlu, "Ben Rızayev’in eserlerinin içine girip baktığımda her insanın yaşamından örnekleri görüyorum. Onun kurgu değil yaşayan hikayeler olduğunu, her an yaşanabileceği hissini veren satırlar olduğunu hissediyorum. Bu da zannediyorum edebiyatın en önemli özelliği en kıymetli yanı. Hayata dair olması, sizinle bütünleşmesi, içselleştirebilmeniz; değerli üstadımızda bu özellikler bütün güzellikleriyle en üstün değerleriyle var" dedi. "ANAR'IN YAZILARIYLA HEM ÖZ VATANIMIZI HEM TÜRKİYE'Yİ SEVDİK" Panelde 'Anar Ve Türk Dünyası' başlıklı konuşma yapan Azerbaycan Yazarlar Birliği Gençler Şubesi Başkanı Reşat Mecit, "Biz Rızayev yazılarıyla hem öz vatanımızı hem Türkiye'yi sevdik. Bugün Rızayev Türk Edebiyat Vakfı 'Yaşayan Dede Korkut' ödülünü verdi. Hakikaten de Anar özünde de olaylara, siyasete, hassas konulara yaklaşımıyla hem yaşayan Dede Korkut hem de gençtir, gençler gibi yeniliğe açıktır" diye konuştu. "RIZAYEV EDEBİYAT KOMUTANI" Gazeteci-Yazar Seyfettin Hüseyinli ise, "Rızayev yaşayan Dede Korkut olması dünde yazdıklarında da bugüne bakması, bugün doğrudan da Ortadoğu'da en çözünülmez görünen meseleler haktan adaletten uzak meydanlarda yine insanların umudu Türk ordusu, Türk komutanlar olur. Türk dünyasına Rızayevfikir ve edebiyat komutanı olarak hikmet etti. Bize 1990'lı yılarda derlerdi, yeni yüzyıl yani 21'inci yüz yıl Türk yüz yılı olacak. Bu Yeni Yüzyıl Üniversitesi o Türk neslinin üniversitesidir" ifadelerini kullandı. "ÜÇ BÜYÜK YILDIMIZ VAR " Şair-Yazar Adnan Özer de, "Üç büyük yıldızımız vardı, birisi hayatını kaybetti; Cengiz Aytmatov, Anar Rızayev ve Olcay Süleymanov. Ama bunlar Türkiye'de ne kadar biliniyor? Türk dünyasının 'Nobel' diyeceğimiz 'Türk dünyası Nobel’ine ihtiyaç var. Dilimizde tüy bitti, eğer bizim çok güçlü ödüllerimiz, sağlam manevi yapılarımız olsa neden yurt dışına gidelim? Neden gidip yurt dışında Nobel peşinde koşalım? Bizim dünyamızın böyle bir gücü yok mu?" dedi. "İNSANLARIN KALİTESİNİ RIZAYEV'İN ESERLERİNE OLAN SEVGİSİNDEN ÖĞRENİYORUM" Dr. Pervin Nuraliyeva ise, geçmişte altının kalitesinin bilmek için onu mihenge vuruyorlardı. O zaman onun ne kadar altın olduğunu biliyorlardı. Ben de uzun yıllardır insanların kalitesini bilmek için onların Rızayev'e, eserlerine sevgisini, münasebetini öğreniyorum. İki gün Rızayev'i seven, eserlerini değerlendiren bu kadar insanla bir arada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. "80 YAŞINDA ÇIKARDIĞIM SONUÇ; ELEŞTİRİLERDEN ÜZÜLMEMEK VE TESLİM OLMAMAK GEREKİYOR" Panelin sonunda kısa bir konuşma yapan usta yazar ve yönetmen Anar Rızayev, ilk romanım basıldı, basıldıktan sonra gazetenin ilk sayfasında çok set bir yazı çıktı. Dergi çıkardık ilk sayı çıktı çok sert eleştiri aldık. Bundan sonra da bütün ömrüm boyunca tenkit oldum. Eleştiriler, takdirler çıktı. Sadece tenkit oldum desem olmaz hakkımda değerli kitaplar ve makaleler de çıktı, bunları da unutmuyorum. 80 yaşındayım çıkardığım sonuç şu ki, insan o eleştirilerden üzülmemeli, bezmemeli, teslim olmamalıdır. İnsan takdirlerden özü hakkında yüksek fikirlerde olmamalıdır" dedi. Panelin sonunda Rızayev'e hediye takdimi yapılmasının ardından 'Bil Oğlum' ezgisiyle geniş kitlelere ulaşan Esat Kabaklı bir konser verdi.