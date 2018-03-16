HABER

Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay’ın tahliyesine hükmetti.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 23:33 | Son Güncelleme

IHAAW232657-ASA/16-03-2018 - Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından 13. 16.03.2018 23:26:57 TSI NNNN

IHAAW232657-ASA/16-03-2018

- Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay’ın tahliyesine hükmetti.

16.03.2018 23:26:57 TSI
NNNN

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.