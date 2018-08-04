Andırın'da 4.3 büyüklüğünde deprem

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta merkez üssü Andırın ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bu sabah saat 10.09'da yerin 15 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca bu sabah saat 08.47'de de yine merkez üssü Andırın ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği kaydedildi. Hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı
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