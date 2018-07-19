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Andırın'da minibüs devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 23:54 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Andırın'da minibüs devrildi: 3 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Kadirli Karayolu'nun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Andırın'a giden Cafer Miral yönetimindeki 80 FE 828 plakalı minibüs, Çatak mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Cafer Miral ve eşi Eşe Miral ile kızları Esmaülhüsna Miral yaralandı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, devrilen minibüste cep telefonunu aradı.
Yaralılar, olay yerine ambulanslarla götürüldüğü Andırın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Andırın'da minibüs devrildi: 3 yaralıAndırın'da minibüs devrildi: 3 yaralıAndırın'da minibüs devrildi: 3 yaralıAndırın'da minibüs devrildi: 3 yaralı

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