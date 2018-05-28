Andırın'da samanlıkta yangın

İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen yangında bin 200 saman balyası yandı. Olay, Bulgurkaya Mahallesi Karadut Sokağı'ndaki Mehmet Sarı'ya ait saman balyası dolu depoda meydana geldi. Depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 9 saatlik bir çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangında bin 200 balya saman yanarak kullanılamaz hale gelirken, Mehmet Sarı zararının 10 bin lira olduğunu söyledi.
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