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Ani fren yapan TIR'daki demir borular kaydı, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

DÜZCE D-100 Karayolu'nda, önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapan TIR'ın dorsesinde bulunan çelik boruların ön tarafa kayması sonucu sürücü Ramazan Taşıran'ın şoför mahallinde sıkışarak yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE D-100 Karayolu'nda, önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapan TIR'ın dorsesinde bulunan çelik boruların ön tarafa kayması sonucu sürücü Ramazan Taşıran'ın şoför mahallinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine giden Ramazan Taşıran yönetimindeki 81 KB 133 plakalı TIR, iddiaya göre önüne bir anda kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kazada TIR’ın dorsesinde bulunan borular ön tarafa kayarak kupayı sıkıştırdı. Bu sırada TIR’ın sürücüsü Ramazan Taşıran ise kupa içerisinde mahsur kaldı. Çevredekiler, TIR'da mahsur kalan sürücünün kurtarılması için Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi ekipleri, özel bir şirketten çağırdıkları vinçle boruları kaldırarak TIR’ın kupasını açtı. Daha sonra kupaya merdiven uzatılarak sıkışan sürücü bulunduğu yerden kurtarıldı. TIR sürücüsü Ramazan Taşıran, daha sonra olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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