HABER

Aniden hareket eden TIR ile duvar arasında sıkışan şoför, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 07:42 | Son Güncelleme

ADANA'da bir fabrikadan yük alan Yılmaz Çıngıl (40), kullandığı TIR'a binmek isterken, araç aniden hareket etti.

Aniden hareket eden TIR ile duvar arasında sıkışan şoför, öldü

Gökhan KESKİNC/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir fabrikadan yük alan Yılmaz Çıngıl (40), kullandığı TIR'a binmek isterken, araç aniden hareket etti. Duvar ile TIR arasına sıkışan Çıngıl, olay yerinde yaşamını yitirdi.
​Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Yılmaz Çıngıl, 07 GLU 51 plakalı TIR ile yük aldıktan sonra yola çıkmak için araca yöneldi. Çıngıl, kapıyı açıp binmek isterken, TIR aniden hareket etti. Yılmaz Çıngıl, duvar ile TIR arasında sıkıştı. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen Çıngıl'ın öldüğü belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Aniden hareket eden TIR ile duvar arasında sıkışan şoför, öldü

Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
İstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilitİstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.