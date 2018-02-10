Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te, Atatürk anıtının altına bırakılan valiz panik yaratırken, fünye ile patlatıldı. Güvenlik şeridinin gerisinde toplananlar sosyal medyadan canlı yayın yaparken, valiz boş çıktı. Olay akşam saatlerinde, İzmit Mehmet Ali Paşa Üçyol mevkiinde meydana geldi. Alanda bulunan Atatürk anıtının kaidesinin altında duran valizi görenler şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak güvenlik şeridi çekip, caddeyi trafiğe kapattı. Güvenlik şeridinin gerisinde toplananlardan bazıları cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı valiz boş çıktı. Valiz incelenmek üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
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