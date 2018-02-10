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Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 22:35 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Atatürk anıtının altına bırakılan valiz panik yarattı.

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Atatürk anıtının altına bırakılan valiz panik yarattı. Fünye ile patlatılan valiz boş çıkarken, güvenlik şeridinin gerisinde toplanan vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
Olay akşam saatlerinde, İzmit Mehmet Ali Paşa Üçyol mevkiinde meydana geldi. Alanda bulunan Atatürk anıtının kaidesinin altında duran valizi gören çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak güvenlik şeridi çekip, caddeyi trafiğe kapattı. Güvenlik şeridinin gerisinde toplanan vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Bomba imha ekibinin fünye ile patlattığı valiz boş çıktı. Valiz incelenmek üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldıAnıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldıAnıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldıAnıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

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