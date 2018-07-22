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Anız yakanlara 3 yıla kadar hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak için çiftçiler tarafından çıkarılan ve kenti duman altında bırakan anız yangınlarına karşı harekete geçti.

Anız yakanlara 3 yıla kadar hapis

ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak için çiftçiler tarafından çıkarılan ve kenti duman altında bırakan anız yangınlarına karşı harekete geçti.
Başsavcılığın anız yakarak doğaya, çevreye ve canlılara zarar verenler hakkında 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle resen soruşturma başlatacağı öğrenilirken, kentteki 691 dönüm alana kurulu tarım açık cezaevinde tarımsal faaliyet yapan çiftçi hükümlüler ise 'Biz anız yakmıyoruz, toprağı koruyoruz' yazılı pankartla duyarlılıklarını gösterdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan imzasıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Adana'da tarım alanlarında bulanan anızların yakılması suretiyle doğaya, çevreye ve canlılara zarar verildiği, çıkan yoğun dumanın hava ve çevre kirliliği oluşturduğunun görüldüğü belirtildi. Çıkarılan anız yangınlarının zaman zaman kontrol altına alınamadığı, alevlerin karayolu, dumanların ise havayolu ulaşımını olumsuz etkilediği, bu etkilerin can ve mal emniyetine önemli bir tehlike oluşturduğu vurgulanan yazıda, anızların yakılmasına neden olan şüpheliler hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılarak Başsavcılığa bildirilmesi, ayrıca "Havadan ve karadan yapılacak tespitlerle yangının çıkartıldığı yerde meydana gelen zarar ve hasarın miktarı ile oluşan tehlikenin ağırlığının fotoğraflanıp belirlenmesi" istendi.
Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Adana Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yöreye özgü ürünler üreten hükümlüler, anız yangınlarına karşı hazırladıkları pankartla duyarlılıklarını gösterdi. Adalet Bakanlığına tahsisli 691 dönüm alanda yaptıkları tarımsal faaliyet yaparak bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da aldıkları eğitimle meslek edindirilerek tahliyelerinden sonra topluma kazandırılan Çukurova'nın 'çiftçi hükümlüleri' Çukurova bölgesinde sık görülen anız yangınlarına karşı tarlaya astıkları 'Anız yakma, geleceğini karartma', 'Biz anız yakmıyoruz, toprağı koruyoruz' yazılı pankartlarla çiftçileri uyardı.

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Anız yakanlara 3 yıla kadar hapisAnız yakanlara 3 yıla kadar hapisAnız yakanlara 3 yıla kadar hapisAnız yakanlara 3 yıla kadar hapis

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