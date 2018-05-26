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Anız yangını, 25 ton samanı ve 2 kamyonu kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

ADANA'da anız yakılan bir tarladan rüzgarın etkisiyle yükselen alevler, saman deposu olarak kullanılan iş yerine sıçradı.

Anız yangını, 25 ton samanı ve 2 kamyonu kül etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da anız yakılan bir tarladan rüzgarın etkisiyle yükselen alevler, saman deposu olarak kullanılan iş yerine sıçradı. Yangında 25 ton saman kül oldu, 2 kamyon ve bir kepçe kabini kullanılamaz hale geldi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nden Karataş ilçesine giden yol üzerindeki bir tarlada yakılan anız nedeniyle dumanlar yükseldi. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle tarladaki alevler, yol üzerindeki iş yerlerine sıçradı.
25 TON SAMAN YANDI
Saman istiflenen bir depoya da sıçrayan yangında, içerideki 2 kamyon ve bir kepçeye ait kabin alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süre iş makineleriyle alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depodaki 25 ton saman kül oldu, kamyonlarla kepçe de kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Anız yangını, 25 ton samanı ve 2 kamyonu kül ettiAnız yangını, 25 ton samanı ve 2 kamyonu kül ettiAnız yangını, 25 ton samanı ve 2 kamyonu kül ettiAnız yangını, 25 ton samanı ve 2 kamyonu kül etti

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