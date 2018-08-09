Anız yangını korkuttu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 07.30 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde hasadı yapılmış tarlada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla çevredeki seralara ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 50 zeytin ağacı zarar gördü. Polis yangınıyla ilgili inceleme başlattı.
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