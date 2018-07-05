Anız yangını ormana sıçradı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. 10 hektarlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 13.30'da merkez Onikişubat ilçesinin Araplı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir tarladaki anız kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman işçileriyle birlikte10 arazöz, greyder ve dozer gönderildi.

Ekipler yerde yangını söndürmeye çalışırken, 2 yangın söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle 10 hektarlık bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

