ANIZ YANGININI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA?nın Siverek ilçesinde bir tarlada meydana gelen anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Altaylı Mahallesinde meydana geldi. Gürsel Yaman'a ait ev ve ahırın yanındaki tarlada bulunan anızlar bilinmeyen nedenle yandı. Kısa sürede büyüyerek ahır ve evi de tehdit eden alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye erlerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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