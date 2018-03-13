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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat darbe davası 13 Nisan’a ertelendi. Heyetin ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, “Savunma yapmayan sanık veya müdafisi kalmadı. Son 4-5 celsenin SEGBİS çözümleri yapılacak. O çözümlerde

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 21:57 | Son Güncelleme

IHAAW215032-ASA/13-03-2018 - Ankara 5. 13.03.2018 21:50:32 TSI NNNN

IHAAW215032-ASA/13-03-2018

- Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat darbe davası 13 Nisan’a ertelendi. Heyetin ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, “Savunma yapmayan sanık veya müdafisi kalmadı. Son 4-5 celsenin SEGBİS çözümleri yapılacak. O çözümlerde hem sanıklar ve avukatlarının savunmalarını, hem de katılanlarların beyanlarını ve iddia makamını dinledik. Bundan sonraki celsede bir eksiklik görmezsek bir sonraki duruşmada bunları değerlendireceğiz. Bu nedenlerle duruşmayı 13 Nisan saat 14.00’a erteledik“ dedi.

13.03.2018 21:50:32 TSI
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