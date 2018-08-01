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Ankara Adliyesi'nin taşınmasına durdurma kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

ANKARA 11'inci İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Ankara Adliyesi'nin yıkılarak ulaşım transfer merkezi olmasına karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.  Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Toptancılar Hali'ne taşınması kararına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediye meclisinin imar planı değişikliğine dava açmıştı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA 11'inci İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Ankara Adliyesi'nin yıkılarak ulaşım transfer merkezi olmasına karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Toptancılar Hali'ne taşınması kararına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediye meclisinin imar planı değişikliğine dava açmıştı. Ankara 11'inci İdare Mahkemesi, Ankara Altındağ ilçesi 7559 ada 6 parselde yapılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklerinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Hukuk sisteminin hukuksuzluğu ve parçalı bir hal almasının mekansal karşılığı olan adliye yapılarının bütünlükten uzak parçalanması hukuk yapılarına erişimin zorlaştırılması ve dağınık hale getirilmesi, hukuka ulaşmanın zorluğunun mekansal ifadesidir. Bu kapsamda Kent mekânlarında hukuk yapılarının erişebilir olmadığını bu parçacılık zihniyetini hem ulaşım sistemini hem de hukuka ulaşmayı içinden çıkılmaz bir hale getireceğini, Ankara’nın ulaşım altyapısı ve trafiği buna müsait olmadığını defalarca kez ifade etmiştik. Mahkeme bilirkişi raporunu gözeterek Ankara Adliyesi'nin taşınmasına 'dur' demiştir. Bunun arkası gelecektir" dedi.

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