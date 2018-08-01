Ankara Adliyesi'nin taşınmasına durdurma kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA 11'inci İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Ankara Adliyesi'nin yıkılarak ulaşım transfer merkezi olmasına karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Toptancılar Hali'ne taşınması kararına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediye meclisinin imar planı değişikliğine dava açmıştı. Ankara 11'inci İdare Mahkemesi, Ankara Altındağ ilçesi 7559 ada 6 parselde yapılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklerinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Hukuk sisteminin hukuksuzluğu ve parçalı bir hal almasının mekansal karşılığı olan adliye yapılarının bütünlükten uzak parçalanması hukuk yapılarına erişimin zorlaştırılması ve dağınık hale getirilmesi, hukuka ulaşmanın zorluğunun mekansal ifadesidir. Bu kapsamda Kent mekânlarında hukuk yapılarının erişebilir olmadığını bu parçacılık zihniyetini hem ulaşım sistemini hem de hukuka ulaşmayı içinden çıkılmaz bir hale getireceğini, Ankara’nın ulaşım altyapısı ve trafiği buna müsait olmadığını defalarca kez ifade etmiştik. Mahkeme bilirkişi raporunu gözeterek Ankara Adliyesi'nin taşınmasına 'dur' demiştir. Bunun arkası gelecektir" dedi.
Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı
Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum