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Ankara - Aksaray otoyolunun 45. kilometresinde otobüs kaza yaptı, ilk belirlemelere göre 4 ölü ve çok sayıda yaralı olduüu bilgisi alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 06:28 | Son Güncelleme

IHAAW062053-ASA/24-03-2018 - Ankara - Aksaray otoyolunun 45. 24.03.2018 06:20:53 TSI NNNN

IHAAW062053-ASA/24-03-2018

- Ankara - Aksaray otoyolunun 45. kilometresinde otobüs kaza yaptı, ilk belirlemelere göre 4 ölü ve çok sayıda yaralı olduüu bilgisi alındı

24.03.2018 06:20:53 TSI
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