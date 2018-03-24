IHAAW062053-ASA/24-03-2018

- Ankara - Aksaray otoyolunun 45. kilometresinde otobüs kaza yaptı, ilk belirlemelere göre 4 ölü ve çok sayıda yaralı olduüu bilgisi alındı

24.03.2018 06:20:53 TSI

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