Ankara Başsavcılığından 4 FETÖ sanığının firar ettiği haberlerine ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Harp Okulu Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin davada 4 FETÖ sanığının duruşmadan kaçtığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında 4 FETÖ sanığının duruşmadan kaçtıkları yönünde haberler çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde Kara Harp Okulu Komutanlığında görevli askerlerin darbeye teşebbüs ile ilgili davanın yargılanması sırasında çıkan haberde duruşmadan kaçtıkları şeklinde isimleri geçen sanıklar Songül Hasdemir, Serkan Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk’ün duruşmalara baştan itibaren katılmadıkları, dolayısıyla duruşma salonundan kaçmaları gibi bir durumun söz konusu olmayacağı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna duyurulur. Ayrıca daha önceden savunması alınan ve duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan dördünün cumhuriyet savcısının mütalaasını vermeden önce duruşma salonundan ayrıldıkları, haklarında yakalama kararı verildiği esnada salonda bulunmadıkları hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.