Ankara başta olmak üzere 4 ilde

Ankara başta olmak üzere Manisa, Karabük ve İzmir’de gerçekleştirilen "Kirpi" adı verilen operasyonla özellikle devlet kurumlarına ait inşaatlardan 500 bin TL değerinde enerji kablosu çalan çete çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara, Manisa, Karabük ve İzmir’de, devlet kurumlarına ait inşaatlardan enerji kablosu çalınması olayları ile ilgili haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek, nitelikli hırsızlık yapmak" suçlarından 12 ayrı olay tespiti yapılan S.O., B.E., M.T., M.E., O.S., H.E., E.A., Ş.K., C.K., S.A., C.0. ve S.G. isimli toplam 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Önceden tespit edilen adreslerine gerçekleştirilen baskınlara şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların, 500 bin TL değerindeki kullanıma hazır enerji kablolarının içinde bulunan bakırı çaldıkları tespit edildi. Yakalanan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Boş zamanlarında kirpi avına çıkıp kirpi yediler

Ayrıca, örgüt yöneticisi ve üyelerinin boş zamanlarında kirpi avcılığı yaptıkları, yakaladıkları ve kirpileri yedikleri yapılan teknik ve fiziki takip aşamasında görüldü. Şüpheliler, kablo eksenli hırsızlıklarında para değeri olabilecek mazot, elektronik eşya ve bunlara benzer eşyaları da çaldıkları belirtildi.