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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı’nda FETÖ’nün sınav sorularını önceden örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 09:14 | Son Güncelleme

IHAAW090731-ASA/30-03-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı’nda FETÖ’nün sınav sorularını önceden örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 30.03.2018 09:07:31 TSI NNNN

IHAAW090731-ASA/30-03-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı’nda FETÖ’nün sınav sorularını önceden örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

30.03.2018 09:07:31 TSI
NNNN

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