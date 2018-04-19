IHAAW082008-ASA/19-04-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcı eski 7 Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ yapılanmasında görev aldığı belirlenen bir kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

19.04.2018 08:20:08 TSI

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