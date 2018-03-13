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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişki yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 20 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

IHAAW093620-ASA/13-03-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişki yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 20 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 13.03.2018 09:36:20 TSI NNNN

IHAAW093620-ASA/13-03-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişki yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 20 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

13.03.2018 09:36:20 TSI
NNNN

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