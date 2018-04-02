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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

IHAAW092110-ASA/02-04-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. 02.04.2018 09:21:10 TSI NNNN

IHAAW092110-ASA/02-04-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

02.04.2018 09:21:10 TSI
NNNN

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