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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tutuklama kararı verilen 4 FETÖ sanığının duruşma salonundan kaçtığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

IHAAW150621-ASA/06-04-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tutuklama kararı verilen 4 FETÖ sanığının duruşma salonundan kaçtığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 06.04.2018 15:06:21 TSI NNNN

IHAAW150621-ASA/06-04-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tutuklama kararı verilen 4 FETÖ sanığının duruşma salonundan kaçtığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

06.04.2018 15:06:21 TSI
NNNN

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