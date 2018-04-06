IHAAW150621-ASA/06-04-2018
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tutuklama kararı verilen 4 FETÖ sanığının duruşma salonundan kaçtığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
06.04.2018 15:06:21 TSI
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