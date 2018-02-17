Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavında FETÖ üyelerinin sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisin

IHAAW105907-ASA/17-02-2018
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavında FETÖ üyelerinin sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleştiği iddiasıyla 33 ilde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
17.02.2018 10:59:07 TSI
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