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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devam

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 09:13 | Son Güncelleme

IHAAW090457-ASA/05-03-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 05.03.2018 09:04:57 TSI NNNN

IHAAW090457-ASA/05-03-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği bildirildi.

05.03.2018 09:04:57 TSI
NNNN

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