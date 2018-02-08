IHAAW090857-ASA/08-02-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY’ye ilişkin soruşturmalar kapsamında Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemleri başladı.

08.02.2018 09:08:57 TSI

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