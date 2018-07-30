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Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Ankara'da 8 yıl önce, erken doğumla dünyaya getirdiği bebeğini balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle, hakkında verilen 10 yıl hapis cezası onanan Fatma Tepe (29), Sakarya'da gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Ankara’da 2010 yılında meydana gelen olayda, Fatma Tepe, iddiaya göre, 8 aylık hamileyken doğum yaptı. Tepe, doğumun ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini attı.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Zemine çakılan bebek, olay yerinde öldü. Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara’da tutuksuz yargılandığı mahkemece, ’kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fatma Tepe hakkında verilen karar bir süre önce Yargıtay tarafından onandı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Cezası kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Tepe’nin Sakarya’da olduğu bilgisine ulaşan polis, hareket geçti. Yeri tespit edilen Fatma Tepe, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

ARACA BİNERKEN AĞLADI

Emniyette işlemleri tamamlanan Tepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın polislerin koluna girip götürdüğü Fatma Tepe, araca bindirilirken ağladı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hak vermiyor değilim çocuklar bolca tcavüze uğrayıp meydanlarda şeref yürüyüşüne katılacak hale geliyor ibn... or... oluyor okullara gönderiyoruz okullarda tecavüz dayak şidet isismara uğruyor. sınava sokuyoruz bir türlü beğendiremiyoruz adamını bulan 400--500 puan bulamıyan gerder imam hatipinde soluğu alıyor 70 istismar gören öğrencinin arasına isismar görsün diyemi göndersin türkiyede çocuk yapıp elaleme beğendirmekzorunda kalsaydi iyimi olurdu okutuyoruz okuttuğumuz istenmiyor. okuldan alıyoruz işe yerleşirdiğimiz istenmiyor. sen1-0 önde gidecen diye. doğurmayalm evlendiriyrlar evlenmeyelü
on yıl mı??
10 yıl mı? Öldürülen bebek olunca ceza düşüyor mu? Artması lazım vicdan sahibi olanların ülkesinde. Tabi ülkemiz koşulları da böyle oluyor demek ki. 10 yıl...
evlenmeyelim görücü usulu evlendiriyorlar söyle ne yapsın senin önüne ibn or... yapsın hedefleri bumu çocuğuzlada aşağılanalımmı. derdin ne allahdan kork bir çocuk kurtulmuş bu ülkede çocuk insan olmak zor allah anasınıda kurtarsın
müebbet verilmeliydi
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