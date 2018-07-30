Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Ankara’da 2010 yılında meydana gelen olayda, Fatma Tepe, iddiaya göre, 8 aylık hamileyken doğum yaptı. Tepe, doğumun ardından evin balkonuna çıkarak bebeğini attı.
Zemine çakılan bebek, olay yerinde öldü. Gözaltına alınan anne Fatma Tepe, Ankara’da tutuksuz yargılandığı mahkemece, ’kendini savunamayacak durumda olan yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fatma Tepe hakkında verilen karar bir süre önce Yargıtay tarafından onandı.
Cezası kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Tepe’nin Sakarya’da olduğu bilgisine ulaşan polis, hareket geçti. Yeri tespit edilen Fatma Tepe, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Tepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın polislerin koluna girip götürdüğü Fatma Tepe, araca bindirilirken ağladı. (DHA)
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