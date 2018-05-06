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Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 04:56 | Son Güncelleme

Ankara'da dün öğlen başlayan şiddetli sağanak Mamak’ta sele neden oldu. 160 araç sele kapılırken 4 vatandaş yaralandı, 20 dükkan zarar gördü.

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Ankara’da dün 13.00 sıralarında başlayan sağanak, 9 dakika içinde sele dönüştü. 9 dakika süren sağanak sonrası dere yatağı olan caddeyi sel bastı. Sel, Mamak ilçesinde Neşet Ertaş Caddesi’nde seyir ve park halinde olan 160 aracı, Boğaziçi Köprüsü’nün altındaki geçide sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişinin de sel ile sürüklendiği görüldü. Bu vatandaşın kurtarıldığı belirtildi. Selde 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi.

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'ALT YAPI SORUNU ÇÖZÜLSÜN'

Selin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile diğer yetkililer olay yerine geldi. AFAD, belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri de bölgeye gelerek caddede temizlik çalışmalarına başladı. İş yeri sahipleri, itfaiye ekipleri yetersiz kaldığı için su tahliye işlemlerini kendi imkanları ile yaptı. Sel felaketi sonrası ekipler temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da olay yerinde incelemelerde bulundu. Sarıeroğlu, yapılacak tespitlerin ardından gerekli yardımların yapılacağını açıkladı. Sel mağduru esnaftan Fatih Erdoğan suyun bir anda geldiğini belirterek, “Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli” dedi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise “Bu bir afet, altyapıyla ilgili değil. Ankara’nın diğer taraflarında olmayan bir yağış yaşandı. Birçok bölgenin suyu buraya geldi” dedi.

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'BÖYLESİ 500 YILDA BİR OLUR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Afet ile karşılaştık. Can kaybı olmaması sevindirici. Maddi hasar var. Zararın giderilmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Bu 500 yılda bir olacak bir afet. Bir an önce vatandaşlarımızın normal hayatına dönmeleri için çalışıyoruz” dedi.

ARAÇLARA SİGORTA UYARISI

Aracı hasar gören vatandaşlara uyarıda bulunan Tuna “Devlet olarak yapacağımız yardımlar açısından kasko ve sigorta şirketlerinin araçlardaki hasarı yerinde tespit etme zorunluluğu var. Araçları hasar gören vatandaşlarımız müdahalede bulunmasınlar, hasar tespitleri yerinde yapılsın. Hasarlı araçlar yerlerinden kıpırdatılmasın.”

(Milliyet gazetesi)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Altyapısız şehirleşme olursa olacağı bu.
güleceğim ama yakışmaz ama zorda tutuyorum kendimi e siz senelerce sizlere Melih Gökçek iş yapmıyor derken söyleyenlere hakaret edip susturmaya çabaladınız şimdi acısını yaşar oldunuz söylediklerimizin yeni olanıda fazla suçlamamalıdır kasada olan bütçenin zaten belli kısmı kullanılmıştır çoktan alt yapı öyle hemen çözebileceğiniz bir şeyde değil senelere yayılan planlama lazım nerelere hangi pis atık su boruları döşenecek hangi boyda genişliği olacak hepsi gözden geçirilmeli önce malzeme temini sonrada akıllıca çalışma yapılmalı şehri aksatmayacak şekilde
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