Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur

Ankara’da dün 13.00 sıralarında başlayan sağanak, 9 dakika içinde sele dönüştü. 9 dakika süren sağanak sonrası dere yatağı olan caddeyi sel bastı. Sel, Mamak ilçesinde Neşet Ertaş Caddesi’nde seyir ve park halinde olan 160 aracı, Boğaziçi Köprüsü’nün altındaki geçide sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişinin de sel ile sürüklendiği görüldü. Bu vatandaşın kurtarıldığı belirtildi. Selde 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi.

'ALT YAPI SORUNU ÇÖZÜLSÜN'

Selin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile diğer yetkililer olay yerine geldi. AFAD, belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri de bölgeye gelerek caddede temizlik çalışmalarına başladı. İş yeri sahipleri, itfaiye ekipleri yetersiz kaldığı için su tahliye işlemlerini kendi imkanları ile yaptı. Sel felaketi sonrası ekipler temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da olay yerinde incelemelerde bulundu. Sarıeroğlu, yapılacak tespitlerin ardından gerekli yardımların yapılacağını açıkladı. Sel mağduru esnaftan Fatih Erdoğan suyun bir anda geldiğini belirterek, “Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli” dedi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise “Bu bir afet, altyapıyla ilgili değil. Ankara’nın diğer taraflarında olmayan bir yağış yaşandı. Birçok bölgenin suyu buraya geldi” dedi.